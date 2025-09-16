Геополитика вновь раскачивает нефтяные качели: цена Brent превысила отметку в 67 долларов за баррель

Согласно данным, стоимость барреля нефти Brent превысила отметку в 67 долларов после увеличения на 1,6% за предшествующие двое суток на фоне вероятности введения новых санкций в отношении поставок из России. Цена на нефть WTI приблизилась к 63 долларам.
Как стало известно Bloomberg из осведомлённых источников, в рамках разрабатываемого пакета новых ограничительных мер, Евросоюз рассматривает возможность применения санкций к компаниям из Индии и Китая, вовлечённым в торговлю российской нефтью.
С 2022 года Китай и Индия стали крупнейшими импортёрами российской нефти.
Вашингтон ввёл 50-процентные "вторичные тарифы" в отношении Нью-Дели, однако пока не применяет аналогичные меры к Пекину.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не станут реализовывать введение санкций против российской нефти, если европейские страны не поддержат данную инициативу.
