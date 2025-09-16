Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грибок будет в шоке: полведра этого порошка превращают мёртвую землю в плодородный ковер
Аромат на всю кухню: эти лепешки с зеленью и чесноком исчезают со стола в мгновение ока
Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Секрет автомобилистов: как придать салону приятный аромат с помощью обычной прищепки
Энергия бьет ключом: когда ложиться спать, чтобы тренировки приносили радость
Лучше в твоей жизни не будет: Водонаева обругала Колсона Бейкера за предательство Меган Фокс
Повышенное давление у ребёнка — скрытая угроза: риск ранней смерти возрастает кратно
Масло вместо спирта: духи, которые не раздражают кожу и держатся весь день

Финляндия мобилизует регионы на случай военного конфликта: финансирование на 300 млн евро

0:50
Экономика

Финское правительство инициировало выделение целевого финансирования в размере 300 миллионов евро для повышения готовности регионов к потенциальной обстановке военного времени.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Намеченные средства будут направлены на инвестиции в ключевые сервисы, инфраструктуру и укрепление взаимодействия с оборонными ведомствами и НАТО.

В законопроекте, рассмотренном на заседании правительства, кабинет министров определил новые задачи для 21 округа страны, ответственного за социальное обеспечение населения.

В соответствии с представленным законопроектом, на регионы будет возложено оказание официальной поддержки силам обороны Финляндии, пограничной охране, НАТО и союзным войскам в случае возникновения военного конфликта, пишет Helsinki Times. 
 
 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Авто
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Несчастливый цветок или несчастливые мысли: вот что сильнее влияет на судьбу
Как забрать машину прямо с эвакуатора и не платить за перевозку: пробел в одном пункте КоАП
Акула, которую природа раскрасила сама: белые глаза и оранжевая кожа — новая загадка океана
Не просто жареная тыква: раскроем секрет идеального осеннего гарнира
Выстраиваем антивозрастной уход, вдохновлённый мужскими преимуществами кожи
Боль после тренировки: 5 тревожных звоночков вашего тела
Болезни почек прячутся за спиной: как отличить колику от обычной боли в позвоночнике
Кризис в браке? Почему принц Гарри стремится помириться с Калом III
Масло исчезает незаметно: двигатели, которые съедают его быстрее всех
Вепря валил играючи, а теперь спотыкается о коврик: метаморфоза гиганта, забывшего своё прошлое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.