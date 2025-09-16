Финляндия мобилизует регионы на случай военного конфликта: финансирование на 300 млн евро

Финское правительство инициировало выделение целевого финансирования в размере 300 миллионов евро для повышения готовности регионов к потенциальной обстановке военного времени.
Намеченные средства будут направлены на инвестиции в ключевые сервисы, инфраструктуру и укрепление взаимодействия с оборонными ведомствами и НАТО.
В законопроекте, рассмотренном на заседании правительства, кабинет министров определил новые задачи для 21 округа страны, ответственного за социальное обеспечение населения.
В соответствии с представленным законопроектом, на регионы будет возложено оказание официальной поддержки силам обороны Финляндии, пограничной охране, НАТО и союзным войскам в случае возникновения военного конфликта, пишет Helsinki Times.
