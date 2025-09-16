Семикратный разрыв — минимум за 20 лет: специалистов с высокими доходами догоняют низкооплачиваемые

В текущем году зарплата 20% работников с самым низким доходом в среднем составила 31 тысячу рублей. В то же время, 20% наиболее высокооплачиваемых специалистов получали до 233 тысяч рублей.

Самый низкий показатель с 2000-х

Об этом пишут Известия, ссылаясь на информации FinExpertiza, основанной на данных Росстата. Разница в оплате труда между этими группами оказалась 7,5-кратной. Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов. Уменьшение разрыва объясняется более быстрыми темпами роста доходов у низкооплачиваемых работников. Нехватка таких специалистов вынуждает компании увеличивать им заработную плату, тем самым выравнивая распределение доходов.

Дополнительным фактором, влияющим на снижение неравенства, является увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2025 года МРОТ установлен на уровне 22,4 тысячи рублей, что, по данным ВНИИ труда, почти на 17% превышает показатель 2024 года.

Показатели в доходах по отраслям

Самая значительная разница в доходах отмечена в сфере персональных услуг, таких как ремонт, химчистка и салоны красоты. Здесь доходы наиболее оплачиваемых специалистов (260 тысяч рублей) в 11 раз превышают доходы работников нижнего сегмента (23 тысячи рублей). Похожая ситуация наблюдается в IT-сфере и отрасли связи, где соотношение составляет 494 тысячи рублей к 44 тысячам рублей.

Наименьшая дифференциация в оплате труда наблюдается в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство и обрабатывающие производства — около пяти раз.