Страховые пенсии проиндексируют дважды: изменения в жизни россиян в 2026 году

В следующем году в России индексация пенсий пройдёт в два этапа.
Об этом сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
"Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии", — заявил он.
С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на величину инфляции, зафиксированной в предыдущем году.
Второе увеличение страховых пенсий произойдёт 1 апреля, его размер будет определяться финансовым состоянием Социального фонда, зависящим от объёма страховых взносов, поступающих от зарплат работающих граждан.
Напомним, что в текущем году страховые пенсии были увеличены на 9,5%, а социальные — на 14,75%.
