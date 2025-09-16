Страховые пенсии проиндексируют дважды: изменения в жизни россиян в 2026 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В следующем году в России индексация пенсий пройдёт в два этапа.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Об этом сообщил глава Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.

"Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии", — заявил он.

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы на величину инфляции, зафиксированной в предыдущем году.

Второе увеличение страховых пенсий произойдёт 1 апреля, его размер будет определяться финансовым состоянием Социального фонда, зависящим от объёма страховых взносов, поступающих от зарплат работающих граждан.

Напомним, что в текущем году страховые пенсии были увеличены на 9,5%, а социальные — на 14,75%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
