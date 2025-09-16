Торговля без денег: российские компании нашли способ обойти санкции

В условиях усиливающегося санкционного давления западных стран, российские компании всё чаще прибегают к бартерным операциям во внешней торговле, что является первым подобным прецедентом за последние тридцать лет.
Стремясь обойти ограничения, предприятия всё чаще практикуют прямой обмен товарами, минимизируя использование денежных расчётов. В качестве примеров можно привести обмен автомобилей китайского производства на российское зерно, а также бартер льняного семени на бытовую технику и строительные материалы.
По информации агентства Reuters, доля бартерных сделок на данный момент относительно невелика, но их количество постепенно растёт.
Основной причиной этого является сложность проведения денежных транзакций из-за отключения ряда российских банков от системы SWIFT и угрозы введения вторичных санкций. В связи с этим, китайские банки проявляют всё большую осторожность в работе с российскими финансовыми активами, что делает бартер привлекательной альтернативой.
Министерство экономического развития разработало рекомендации по проведению бартерных сделок и предложило создать специализированную торговую площадку. Бартерные схемы используются не только в торговле с Китаем, но и с Пакистаном: пример сделки с льняным семенем оценивается в 100 тысяч долларов.
Кроме того, расхождения в статистических данных Центрального банка и Федеральной таможенной службы за первое полугодие, достигающие почти 7 миллиардов долларов, могут свидетельствовать о росте объёмов подобных операций.
