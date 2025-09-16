Торговля без денег: российские компании нашли способ обойти санкции

В условиях усиливающегося санкционного давления западных стран, российские компании всё чаще прибегают к бартерным операциям во внешней торговле, что является первым подобным прецедентом за последние тридцать лет.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Прямой обмен товарами

Стремясь обойти ограничения, предприятия всё чаще практикуют прямой обмен товарами, минимизируя использование денежных расчётов. В качестве примеров можно привести обмен автомобилей китайского производства на российское зерно, а также бартер льняного семени на бытовую технику и строительные материалы.

Количество сделок растёт

По информации агентства Reuters, доля бартерных сделок на данный момент относительно невелика, но их количество постепенно растёт.

Основной причиной этого является сложность проведения денежных транзакций из-за отключения ряда российских банков от системы SWIFT и угрозы введения вторичных санкций. В связи с этим, китайские банки проявляют всё большую осторожность в работе с российскими финансовыми активами, что делает бартер привлекательной альтернативой.

География бартерных сделок расширяется

Министерство экономического развития разработало рекомендации по проведению бартерных сделок и предложило создать специализированную торговую площадку. Бартерные схемы используются не только в торговле с Китаем, но и с Пакистаном: пример сделки с льняным семенем оценивается в 100 тысяч долларов.

Кроме того, расхождения в статистических данных Центрального банка и Федеральной таможенной службы за первое полугодие, достигающие почти 7 миллиардов долларов, могут свидетельствовать о росте объёмов подобных операций.