Ядерный щит США: почему стратегический резерв урана стал вопросом национальной безопасности

Для обеспечения энергетической безопасности и поддержания атомной энергетики в долгосрочной перспективе США необходимо нарастить стратегический резерв урана.
Министр энергетики США Криса Райта заявил о намерении администрации Дональда Трампа по поддержке атомной энергетики в условиях возрастающей электрификации и, как следствие, растущего спроса на электроэнергию.
В настоящее время примерно четверть обогащённого урана, используемого на 94 американских атомных электростанциях, обеспечивающих около 20% электроэнергии в стране, импортируется из России.
Резкое прекращение этих поставок без наличия альтернативных источников или достаточного резерва может поставить под угрозу генерацию примерно 5% всей электроэнергии.
"Наша цель — постепенно отказаться от использования российского обогащённого урана, но этот процесс еще не завершён", — подчеркнул Райт в интервью Bloomberg News в Вене, где он находился на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ.
Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.