Ядерный щит США: почему стратегический резерв урана стал вопросом национальной безопасности

Для обеспечения энергетической безопасности и поддержания атомной энергетики в долгосрочной перспективе США необходимо нарастить стратегический резерв урана.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

Министр энергетики США Криса Райта заявил о намерении администрации Дональда Трампа по поддержке атомной энергетики в условиях возрастающей электрификации и, как следствие, растущего спроса на электроэнергию.

В настоящее время примерно четверть обогащённого урана, используемого на 94 американских атомных электростанциях, обеспечивающих около 20% электроэнергии в стране, импортируется из России.

Резкое прекращение этих поставок без наличия альтернативных источников или достаточного резерва может поставить под угрозу генерацию примерно 5% всей электроэнергии.

"Наша цель — постепенно отказаться от использования российского обогащённого урана, но этот процесс еще не завершён", — подчеркнул Райт в интервью Bloomberg News в Вене, где он находился на ежегодной генеральной конференции МАГАТЭ.