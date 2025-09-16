Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Экономика

Сенсационное расследование авторитетного издания The Financial Times обнажило глубокий кризис пенсионных систем развитых стран.

Пересчёт пенсии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пересчёт пенсии

Пока Запад борется с последствиями своего щедрого социального обеспечения, Россия демонстрирует совершенно иную, но не менее сложную картину.

Западный рай с долговой пропастью

Аналитики издания пришли к шокирующему выводу: во Франции и Великобритании государственные пенсии растут рекордными темпами, создавая непосильную нагрузку на экономику.

В Великобритании расходы на пенсии и здравоохранение с 2000-х годов удвоились, достигнув астрономической суммы в 475 миллиардов фунтов в текущем финансовом году. Для сравнения, на оборону страна тратит лишь 56 миллиардов. Это привело к резкому росту государственных заимствований, так как доходы бюджета не поспевают за расходами.

Ситуация во Франции выглядит еще более парадоксально: средний доход французского пенсионера уже превышает заработок работающего гражданина. Пенсионеры здесь выходят на заслуженный отдых на несколько лет раньше, чем в других западных странах, а на поддержку этой системы уходит 2.8% ВВП против среднеевропейского показателя в 1.5%.

Эксперты предупреждают, что такая щедрость угрожает благополучию молодежи, создавая почву для межпоколенческого конфликта, где молодежь вынуждена работать на обеспечение жизни старшего поколения.

Российская реальность

На фоне западной щедрости российская пенсионная система выглядит более чем скромно. The Financial Times подчеркивает, что уровень жизни российских пенсионеров значительно отстает от благосостояния работающих: средняя пенсия составляет 23.4 тысячи рублей против средней зарплаты в 103 тысячи.

При этом пенсионеры составляют огромную долю населения — более 40 миллионов человек, или каждый четвертый житель страны. В 2025 году на пенсионные выплаты будет направлено 11 триллионов рублей, что составляет 5.5% ВВП.

Положительным моментом является сокращение базового дефицита системы: в 2024 году отчисления с заработных плат покрыли 86% пенсионных расходов.

Для сравнения, в Белоруссии траты на пенсии достигают 9% ВВП, а в Казахстане — 3% ВВП, где пенсионеры составляют 12.5% населения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
