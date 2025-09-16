Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка

Большинство магазинов французского бренда нижнего белья и домашней одежды Etam прекратили работу на территории России.

Фото: Wikipedia by Clark Street Mercantile

По информации вице-президента Союза Торговых центров Александра Перемятова, это решение стало следствием многолетних финансовых трудностей компании, не связанных с текущей геополитической ситуацией.

Финансовые проблемы

Бренд, представленный в России с 2004 года, в последние годы демонстрировал устойчиво негативные финансовые показатели.

Потребительский кризис и неспособность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям привели к генерации убытков, что сделало дальнейшее присутствие на российском рынке экономически нецелесообразным, пишет ТАСС.

Масштабы закрытия

На декабрь 2024 года сеть насчитывала около 30 торговых точек, преимущественно расположенных в Москве и Санкт-Петербурге с незначительным региональным присутствием.

Полный уход бренда с российского рынка знаменует окончание почти 20-летней истории присутствия французского ритейлера в стране.