Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестировать и спать спокойно: вложения, которые не подведут
Эти привычки делают метаболизм ленивым: проверьте себя, пока весы не достигли критической отметки
Волосы утекают сквозь пальцы: секрет густой шевелюры скрыт в том, чего мы избегаем каждый день
Посудомойка задыхается от жира: один шаг — и она снова блестит, как новая
Конец эпохи: французский бренд Etam полностью уходит с российского рынка
Таблетка превращает кошку в тигра: простое правило, как дать лекарство и остаться без царапин
Пионы уходят в спячку: осенняя забота решает судьбу весенних цветов — одна ошибка губит всё
Место для признаний и прогулок вдвоём: чем павильон Венеры покоряет туристов и романтиков
Скандал в семье Виктории Дайнеко: певица шокирована поведением экс-мужа в связи с болезнью дочери

Сбылись худшие прогнозы: акции главного конкурента Tesla обрушились

2:50
Экономика

Рынок электромобилей потрясла настоящая буря: акции китайского автогиганта BYD, одного из главных конкурента Tesla, обрушились на ошеломляющие 30%.

Авторынок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Авторынок

Это катастрофическое падение, о котором сообщает Bloomberg, стало результатом опасной комбинации агрессивной стратегии компании и жесткой политики властей Китая.

Война скидок

Аналитики и инвесторы видят корень проблемы в рискованной стратегии BYD, направленной на захват рынка любой ценой. Компания делала ставку на максимально агрессивное ценообразование и большие скидки, чтобы вытеснить конкурентов.

Однако эта тактика, известная как "инволюция" — чрезмерная внутренняя конкуренция, ведущая к дефляции и падению прибыли, — вызвала резкую реакцию со стороны правительства Китая. Пекин начал активную борьбу с этой практикой, считая, что она вредит всей отрасли и международной репутации китайского производства.

Тревожные сигналы

Глава отдела азиатских акций Financiere de L'Echiquier Кевин Нет пояснил, что хотя долгосрочные перспективы BYD все еще могут вызывать оптимизм, агрессивная ценовая политика компании сеет панику среди инвесторов в краткосрочной перспективе. Это уже подтвердилось цифрами: в июне прибыль компании впервые за три года продемонстрировала спад на 30%.

Ещё одним мощным ударом по доверию стал вынужденный пересмотр собственных амбициозных планов. Всего несколько месяцев назад BYD заявляла о намерении продать к концу 2025 года 5,5 миллионов автомобилей. Однако под давлением растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Geely Auto и Leapmotor, этот показатель был срочно скорректирован вниз на 16% — до 4,6 миллионов единиц.

Европейские амбиции под угрозой

Ирония судьбы заключается в том, что именно BYD недавно удалось сместить Tesla с лидирующих позиций на европейском рынке электрокаров. По данным АСЕА, доля Tesla в ЕС упала с 3,4% в середине 2024 года до 2,8% в начале лета 2025-го, во многом благодаря напору китайского конкурента.

Теперь же внутренние проблемы BYD могут серьезно пошатнуть ее внешние завоевания. Обвал акций и вынужденное сокращение инвестиций в ценовую войну внутри Китая могут замедлить ее экспансию в Европе и других регионах, давая Tesla и другим игрокам столь необходимую передышку и шанс на реванш.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Последние материалы
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Полезный мусор: дачники выбрасывают сокровище вместе с очистками — луковая шелуха вместо удоберний
Зверь, который может не есть годами, но всегда готов убить: его стратегия выживания кажется невозможной
Там, где исчезали корабли, учёные нашли объяснение, но оно ещё страшнее легенд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика
Тренировки по часам жизни: какие нагрузки подходят для вашего возраста
Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой
Мутация подсказала иммунитету новый путь: терапия блокирует болезни до их начала
Китай десять лет готовился к торговой войне с США
Лондонский спектакль с Путиным на коне: Собчак посмотрела спектакль об ужасах России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.