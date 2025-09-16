Сбылись худшие прогнозы: акции главного конкурента Tesla обрушились

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок электромобилей потрясла настоящая буря: акции китайского автогиганта BYD, одного из главных конкурента Tesla, обрушились на ошеломляющие 30%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Авторынок

Это катастрофическое падение, о котором сообщает Bloomberg, стало результатом опасной комбинации агрессивной стратегии компании и жесткой политики властей Китая.

Война скидок

Аналитики и инвесторы видят корень проблемы в рискованной стратегии BYD, направленной на захват рынка любой ценой. Компания делала ставку на максимально агрессивное ценообразование и большие скидки, чтобы вытеснить конкурентов.

Однако эта тактика, известная как "инволюция" — чрезмерная внутренняя конкуренция, ведущая к дефляции и падению прибыли, — вызвала резкую реакцию со стороны правительства Китая. Пекин начал активную борьбу с этой практикой, считая, что она вредит всей отрасли и международной репутации китайского производства.

Тревожные сигналы

Глава отдела азиатских акций Financiere de L'Echiquier Кевин Нет пояснил, что хотя долгосрочные перспективы BYD все еще могут вызывать оптимизм, агрессивная ценовая политика компании сеет панику среди инвесторов в краткосрочной перспективе. Это уже подтвердилось цифрами: в июне прибыль компании впервые за три года продемонстрировала спад на 30%.

Ещё одним мощным ударом по доверию стал вынужденный пересмотр собственных амбициозных планов. Всего несколько месяцев назад BYD заявляла о намерении продать к концу 2025 года 5,5 миллионов автомобилей. Однако под давлением растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Geely Auto и Leapmotor, этот показатель был срочно скорректирован вниз на 16% — до 4,6 миллионов единиц.

Европейские амбиции под угрозой

Ирония судьбы заключается в том, что именно BYD недавно удалось сместить Tesla с лидирующих позиций на европейском рынке электрокаров. По данным АСЕА, доля Tesla в ЕС упала с 3,4% в середине 2024 года до 2,8% в начале лета 2025-го, во многом благодаря напору китайского конкурента.

Теперь же внутренние проблемы BYD могут серьезно пошатнуть ее внешние завоевания. Обвал акций и вынужденное сокращение инвестиций в ценовую войну внутри Китая могут замедлить ее экспансию в Европе и других регионах, давая Tesla и другим игрокам столь необходимую передышку и шанс на реванш.