Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана

Американское правительство открыто признало невозможность немедленного прекращения закупок обогащенного урана из России.
Министр энергетики США Крис Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что страна приближается к моменту полного отказа от российских поставок, но пока не достигла этой цели.
Несмотря на законодательный запрет на импорт российского урана после 2028 года, США в настоящее время не обладают достаточными внутренними мощностями для обеспечения своих потребностей.
Райт подчеркнул необходимость развития национального производства урана и обогатительных мощностей, особенно в свете планируемого роста потребления ядерного топлива, пишет
Американская ядерная отрасль рассчитывает на значительное увеличение потребления урана не только традиционными крупными реакторами, но и малыми модульными реакторами нового поколения.
Однако создание полноценной производственной цепочки требует времени и значительных инвестиций.
