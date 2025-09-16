Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора
Яна Рудковская организовала урожайный фотосет: что скрыто за семейными улыбками

Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана

1:08
Экономика

Американское правительство открыто признало невозможность немедленного прекращения закупок обогащенного урана из России.

Радиоактивные бочки у станции
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Радиоактивные бочки у станции

Министр энергетики США Крис Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что страна приближается к моменту полного отказа от российских поставок, но пока не достигла этой цели.

Планы и реальность

Несмотря на законодательный запрет на импорт российского урана после 2028 года, США в настоящее время не обладают достаточными внутренними мощностями для обеспечения своих потребностей.

Райт подчеркнул необходимость развития национального производства урана и обогатительных мощностей, особенно в свете планируемого роста потребления ядерного топлива, пишет 

Перспективы развития

Американская ядерная отрасль рассчитывает на значительное увеличение потребления урана не только традиционными крупными реакторами, но и малыми модульными реакторами нового поколения.

Однако создание полноценной производственной цепочки требует времени и значительных инвестиций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Домашние животные
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Последние материалы
Этот костюм похоронил дресс-код: вещь, которую считали скучной, сегодня выглядит дерзко и манит сильнее мини
Египтяне опоздали: мумию научились создавать за 12 тысяч лет до них — сенсация, перевернувшая историю
Листья сохнут, хотя вы поливаете регулярно: в чём настоящая вина воды из-под крана
Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли
16 сентября: озоновый слой, пожар в Москве и подвиг пловца
Отменили бронь в день заезда: как защитить себя и не остаться без жилья на отдыхе
Невидимые убийцы дна: эти рыбы превращают пляж в смертельную ловушку
Максимум мышц, минимум риска: идеальная программа тренировок для тех, кому за 40
Искра бьёт мимо цели: как свечи уничтожают топливо и сокращают жизнь мотора
Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.