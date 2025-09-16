Ядерная реальность: США признали невозможность быстрого отказа от российского урана

Американское правительство открыто признало невозможность немедленного прекращения закупок обогащенного урана из России.

Министр энергетики США Крис Райт на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене заявил, что страна приближается к моменту полного отказа от российских поставок, но пока не достигла этой цели.

Планы и реальность

Несмотря на законодательный запрет на импорт российского урана после 2028 года, США в настоящее время не обладают достаточными внутренними мощностями для обеспечения своих потребностей.

Райт подчеркнул необходимость развития национального производства урана и обогатительных мощностей, особенно в свете планируемого роста потребления ядерного топлива.

Перспективы развития

Американская ядерная отрасль рассчитывает на значительное увеличение потребления урана не только традиционными крупными реакторами, но и малыми модульными реакторами нового поколения.

Однако создание полноценной производственной цепочки требует времени и значительных инвестиций.