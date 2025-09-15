Армения окажется в газовом вакууме? Россия приостанавливает поставки

В связи с проведением плановых ремонтных мероприятий на территории Российской Федерации поставки природного газа из России в Армению будут временно приостановлены, начиная с 9 утра 16 сентября.

Техработы: сроки, поставки

Данная информация была опубликована пресс-службой компании "Газпром Армения", являющейся дочерней структурой "Газпрома", в их Telegram-канале. Об этом сообщает Газета.Ru.

Технические работы на основном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" (диаметр 1400 мм) запланированы на период с 09:00 16 сентября до 09:00 26 сентября.

В "Газпром Армения" заверили, что в течение указанного периода снабжение газом потребителей в Армении будет поддерживаться в полном объёме благодаря использованию внутренних резервов и дополнительным поставкам природного газа из Исламской Республики Иран.

Справка

Газопровод "Северный Кавказ — Закавказье" общей длиной 612 километров соединяет Россию и Армению, проходя через Грузию. Его строительство было завершено в 1988 году, проектная пропускная способность составляет 1,8 млрд кубометров газа в год. Для сравнения по газопроводу "Сила Сибири" из России в Китай в прошлом году было поставлено более 31 млрд кубометров газа.