Израиль загоняют в экономический бункер? Нетаньяху готовит страну к жизни без импорта и экспорта

Экономика

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал серьёзное заявление, подчеркнув, что стране необходимо готовиться к переходу к автаркии — максимальному самообеспечению в экономике, без внешних связей.

Израиль
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израиль

Возможные риски для промышленности

Он предупредил, что Израиль может оказаться в трудной ситуации в промышленном секторе, это затронет не только исследования и разработки, но и реальное производство, пишет "Царьград".

Нарастающее давление

В условиях продолжающегося конфликта в секторе Газа Израиль сталкивается с увеличением международного политического и экономического давления. Некоторые европейские страны уже объявили об эмбарго на поставки определённых оружейных комплектующих.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
