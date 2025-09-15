Цена вопроса: как налоговая нагрузка Газпрома изменится в будущем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Министерство финансов России ведёт переговоры с "Газпромом" и независимыми газовыми производителями о поправках, касающихся налоговой нагрузки с 2026 года, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Индексация тарифов

Сазанов отметил, что "Газпром" должен получить часть дополнительной индексации тарифов в виде снижения нагрузки. Однако эти тарифные решения вступят в силу только с 2026 года. Он подчеркнул, что сделать изменения в налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) "ретроспективно невозможно", пишет ТАСС.

Никаких новых надбавок

Ранее, 3 июля, Сазанов также заявил, что Минфин не планирует введение новых надбавок к НДПИ для "Газпрома". Ведомство считает, что текущая налоговая нагрузка адекватна, учитывая международные рыночные условия и положение компании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
