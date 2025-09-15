Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание, где обсуждались основные направления трёхлетнего бюджета и планы экономического развития страны.
В ходе встречи глава государства обратился к чиновникам и экспертам с вопросом об удовлетворённости текущей экономической политикой. Он выразил сомнение в эффективности принимаемых мер и задал ключевой вопрос финансовому блоку правительства: "Это то, чего мы хотели?"
Поводом для этого стали данные о росте ВВП. Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития, за первые семь месяцев текущего года рост ВВП составил 1,1%. И всё больше назревает необходимость не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а опережать её темпы, пишет "Царьград".
Президент напомнил о ранее обсуждавшихся мерах, направленных на снижение инфляции, которые должны были обеспечить "мягкую посадку" экономики. Однако теперь возник вопрос: не оказалась ли эта "посадка" слишком "мягкой" для достижения быстрого развития?
В то же время глава государства отметил и положительные моменты, такие как замедление инфляции, которая в августе составила 8,1%, по сравнению с 8,8% в июле.
Путин также подчеркнул необходимость борьбы с теневым сектором экономики и уклонением от налогов, что поможет создать честную конкурентную среду и увеличить поступления в федеральный бюджет.
