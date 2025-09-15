Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молдавия на грани переворота: власть играет ва-банк перед выборами
1,5 миллиарда рублей за слова о Дудаеве: Пугачёву ждёт суд
Время перезагрузки для вашего сада: используйте новолуние, чтобы обновить и укрепить растения
Спина кручком? Откройте для себя простой способ исправить осанку без усилий
Миллионы на ремонт, а толку ноль: квартира без этого финального штриха превращается в безликий короб
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина

Мягкая посадка или экономический провал? Путин задал роковой вопрос финансистам

1:38
Экономика

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание, где обсуждались основные направления трёхлетнего бюджета и планы экономического развития страны.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Курс на опережение

В ходе встречи глава государства обратился к чиновникам и экспертам с вопросом об удовлетворённости текущей экономической политикой. Он выразил сомнение в эффективности принимаемых мер и задал ключевой вопрос финансовому блоку правительства: "Это то, чего мы хотели?"

Поводом для этого стали данные о росте ВВП. Согласно информации, предоставленной Минэкономразвития, за первые семь месяцев текущего года рост ВВП составил 1,1%. И всё больше назревает необходимость не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а опережать её темпы, пишет "Царьград".

"Мягкая посадка"

Президент напомнил о ранее обсуждавшихся мерах, направленных на снижение инфляции, которые должны были обеспечить "мягкую посадку" экономики. Однако теперь возник вопрос: не оказалась ли эта "посадка" слишком "мягкой" для достижения быстрого развития?

В то же время глава государства отметил и положительные моменты, такие как замедление инфляции, которая в августе составила 8,1%, по сравнению с 8,8% в июле. 

Теневой сектор экономики

Путин также подчеркнул необходимость борьбы с теневым сектором экономики и уклонением от налогов, что поможет создать честную конкурентную среду и увеличить поступления в федеральный бюджет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод
Селена Гомес разрыдалась из-за мультфильма: вот что её так задело
Инопланетные туфельки на подоконнике: почему полив по привычке губит экзотический куст
Негатив уходит во сне: зачем кошки ложатся именно к стопам хозяина
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Багажник становится причиной спора: как правильно реагировать на требование инспектора
Съедаете свои усилия: этот тип продуктов сводит на нет все ваши тренировки
Овощ с привкусом магии: зеленушка из символа очищения стала звездой здорового меню
Замки, где оживает история: почему туристы со всего мира выбирают именно их
От связи с Япончиком до участия в Битве экстрасенсов: чем шокирует жизнь и судьба Николь Кузнецовой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.