Камчатский краб возвращается? В Баренцевом море наблюдается увеличение запасов этого вида для промысла

Баренцево море стало ареной исследований Полярного филиала ВНИРО: в пределах российской исключительной экономической зоны проводилась съёмка камчатского краба.

По данным института, в пробах, полученных в ходе учётных работ, наблюдалось увеличение численности этого вида, это указывает на благоприятные перспективы для промысла.

Акватории юга Баренцева моря

Исследование, носившее комплексный характер, затронуло значительные акватории в южной части Баренцева моря, в том числе районы, где отечественные рыбаки ведут промысел. В качестве основного инструмента для сбора данных использовался донный трал.

Состояние популяции камчатского краба в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Результаты траловой съемки продемонстрировали увеличение промысловой численности по сравнению с предыдущим годом. Однако, численность и биомасса краба на шельфе юго-восточной части Баренцева моря в 2025 году все еще уступают значениям, зафиксированным в период с 2017 по 2024 годы.

Районы с камбалой

В ходе траловой съемки также были охвачены районы с высокой концентрацией морской камбалы. Ученые подчёркивают стабильно высокий уровень её запаса, соответствующий уровню прошлых лет, сообщает Fishnews.