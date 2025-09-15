Война за рис басмати: почему Индия и Пакистан столкнулись на европейском рынке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Экономика

Евросоюз затягивает подписание соглашения о свободной торговле с Индией из-за спора вокруг использования названия "басмати" для маркировки риса.

рис басмати
Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рис басмати

Это может привести к ухудшению отношений Брюсселя и с Пакистаном, поскольку обе страны претендуют на исключительное право использования этого термина, пишет ТАСС.

Требования Индии 

Индия настаивает на том, чтобы ЕС признал ее право на обозначение "басмати". Терпение индийских чиновников на исходе, так как заявка на защиту права уже рассматривается семь лет. Переговоры о свободной торговле с ЕС начались в 2007 году, но зашли в тупик в 2013 из-за множества нерешённых вопросов.

Конкурирующая заявка от Пакистана 

В 2023 году Пакистан подал тоже свою заявку на определение зоны и методов производства риса, включая районы в управляемом Пакистаном Кашмире, которую Индия считает своей территорией. Если ЕС одобрит заявку Пакистана, это будет считаться признанием его претензий на эти земли, что вызовет, конечно, протесты Нью-Дели.

Историческая подоплёка 

Отношения между Индией и Пакистаном были сложными с начала 2000-х, когда две страны сотрудничали в борьбе против патентов на рис басмати, но нападения в Мумбаи в 2008 году разрушили это сотрудничество. Индия подала заявку на эксклюзивное владение термином "басмати", и это вызвало гнев Пакистана.

Экономические последствия 

Заявка Индии угрожает лишить пакистанских продавцов права маркировать своё зерно как "басмати", что может привести к падению цен и потере доли рынка. Басмати стоит на 200–300 долларов за тонну дороже, чем обычные сорта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
