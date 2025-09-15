Рефинансирование или ожидание? Как ключевая ставка влияет на ваш кредит

По мнению экономиста Игоря Лавровского, решение о реструктуризации долга всецело определяется индивидуальным положением заёмщика.
Об этом сообщает MoneyTimes. Эксперт в интервью подчеркнул, что однозначного ответа на вопрос, стоит ли сейчас прибегать к рефинансированию или лучше отложить это решение, не существует.
"Это зависит от конкретной ситуации клиента-заемщика. Не бывает так, что выгодно сейчас финансировать. Можно подождать, можно не подождать. Это зависит от состояния баланса заемщика. Бывают такие ситуации, когда необходимо рефинансировать, а бывают такие, когда и нет необходимости", — объяснил собеседник.
Пониженная ключевая ставка, безусловно, оказывает влияние на перекредитование, отметил Лавровский. Однако, по его словам, это влияние не настолько значительно, чтобы бездумно "играть" с заёмными обязательствами. Лучше обратиться за консультацией в банк.
