Рефинансирование или ожидание? Как ключевая ставка влияет на ваш кредит

По мнению экономиста Игоря Лавровского, решение о реструктуризации долга всецело определяется индивидуальным положением заёмщика.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Об этом сообщает MoneyTimes. Эксперт в интервью подчеркнул, что однозначного ответа на вопрос, стоит ли сейчас прибегать к рефинансированию или лучше отложить это решение, не существует.

"Это зависит от конкретной ситуации клиента-заемщика. Не бывает так, что выгодно сейчас финансировать. Можно подождать, можно не подождать. Это зависит от состояния баланса заемщика. Бывают такие ситуации, когда необходимо рефинансировать, а бывают такие, когда и нет необходимости", — объяснил собеседник.

Пониженная ключевая ставка, безусловно, оказывает влияние на перекредитование, отметил Лавровский. Однако, по его словам, это влияние не настолько значительно, чтобы бездумно "играть" с заёмными обязательствами. Лучше обратиться за консультацией в банк.