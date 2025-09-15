OpenAI снова тянет руки к роботам — на этот раз ставки выше, чем когда-либо

Американская компания OpenAI, известная как разработчик ChatGPT, неожиданно активизировала поиск специалистов по робототехнике. Об этом пишет журнал Wired, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, речь идёт о наборе инженеров и исследователей, которые разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта для разных типов роботов — в том числе гуманоидных. Один из собеседников Wired утверждает: компания уже начала обучение систем, способных взаимодействовать с физическим миром и управлять машинами, выполняющими реальные задачи.
OpenAI продолжает публиковать вакансии в этой области, однако до конца непонятно, чего именно добивается компания: будет ли она создавать собственных роботов или же сосредоточится на партнёрстве с производителями. Представители компании от комментариев отказались.
У OpenAI уже был опыт работы с робототехникой. В 2019 году команда показала систему, которая научилась собирать кубик Рубика одной роботизированной рукой. Но спустя два года от этого направления отказались и сделали ставку на языковые модели.
Сегодня компания снова проявляет интерес к сфере, которую сама же оставила в прошлом. Эксперты Wired считают, что свежие назначения могут указывать на серьёзные планы OpenAI в робототехнике и на укрепление позиций в разработке технологий будущего — Artificial General Intelligence (AGI), то есть интеллекта, превосходящего человеческий.
Напомним, в 2022 году OpenAI выпустила ChatGPT — сервис, который ведёт диалог с пользователями, отвечает на уточняющие вопросы, признаёт ошибки и даже спорит с некорректными утверждениями.
7 августа компания представила новую модель GPT-5. Она уже доступна всем пользователям и умеет помогать в исследованиях, анализе данных, программировании и решении сложных задач.
OpenAI снова возвращается туда, где когда-то решила поставить точку. Робототехника может стать ключом к созданию AGI, и сегодняшние шаги компании намекают: ставка на будущее сделана.
