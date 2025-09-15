OpenAI снова тянет руки к роботам — на этот раз ставки выше, чем когда-либо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:27
Экономика

Американская компания OpenAI, известная как разработчик ChatGPT, неожиданно активизировала поиск специалистов по робототехнике. Об этом пишет журнал Wired, ссылаясь на собственные источники.

искуственный интелект
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
искуственный интелект

Кадры для будущего AGI

По данным издания, речь идёт о наборе инженеров и исследователей, которые разрабатывают алгоритмы искусственного интеллекта для разных типов роботов — в том числе гуманоидных. Один из собеседников Wired утверждает: компания уже начала обучение систем, способных взаимодействовать с физическим миром и управлять машинами, выполняющими реальные задачи.

Неясные планы

OpenAI продолжает публиковать вакансии в этой области, однако до конца непонятно, чего именно добивается компания: будет ли она создавать собственных роботов или же сосредоточится на партнёрстве с производителями. Представители компании от комментариев отказались.

Опыт прошлого

У OpenAI уже был опыт работы с робототехникой. В 2019 году команда показала систему, которая научилась собирать кубик Рубика одной роботизированной рукой. Но спустя два года от этого направления отказались и сделали ставку на языковые модели.

Новый виток развития

Сегодня компания снова проявляет интерес к сфере, которую сама же оставила в прошлом. Эксперты Wired считают, что свежие назначения могут указывать на серьёзные планы OpenAI в робототехнике и на укрепление позиций в разработке технологий будущего — Artificial General Intelligence (AGI), то есть интеллекта, превосходящего человеческий.

ChatGPT и GPT-5

Напомним, в 2022 году OpenAI выпустила ChatGPT — сервис, который ведёт диалог с пользователями, отвечает на уточняющие вопросы, признаёт ошибки и даже спорит с некорректными утверждениями.

7 августа компания представила новую модель GPT-5. Она уже доступна всем пользователям и умеет помогать в исследованиях, анализе данных, программировании и решении сложных задач.

OpenAI снова возвращается туда, где когда-то решила поставить точку. Робототехника может стать ключом к созданию AGI, и сегодняшние шаги компании намекают: ставка на будущее сделана.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
