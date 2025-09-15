Три дня, которые могут определить десятилетие: чему посвятят форум в Южной Осетии

Программа социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы будет представлена на международном форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Форум пройдёт в Цхинвале с 18 по 20 сентября и обещает стать площадкой, где обсудят ключевые направления сотрудничества, перспективы банковской сферы и инвестиционный климат региона.

Молодёжный день: взгляд в будущее

Форум начнётся 18 сентября с молодежной программы "Будущее начинается сегодня". Участников поприветствуют президент республики Алан Гаглоев и президент РСПП Александр Шохин. В этот день будут проходить дискуссии о роли молодых специалистов в IT, бизнесе, науке, образовании и спорте.

Такая структура форума подчёркивает внимание властей к развитию человеческого капитала и вовлечению нового поколения в экономические процессы.

Представление программы развития

Ключевым событием станет пленарное заседание с участием президента Южной Осетии Алана Гаглоева. На нём представят программу социально-экономического развития на 2026-2030 годы.

"Ключевым событием мероприятия станет пленарное заседание с участием президента Южной Осетии Алана Гаглоева, где будет представлена государственная программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы", — сообщили организаторы форума.

В дискуссиях примут участие президент Абхазии Бадра Гунба, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, а также представители Российского экспортного центра и делегации регионов России.

Инвестиционный климат и банковский сектор

Второй день форума будет посвящён вопросам развития бизнеса и финансовых инструментов. Обсудят инвестиционные возможности Южной Осетии, новые механизмы поддержки предпринимателей и работу банковской системы.

Фокус внимания на банках не случаен: именно доступ к кредитным ресурсам и современным финансовым услугам часто становится ключевым фактором для запуска крупных проектов и малого бизнеса.

Культурная программа и празднования

Организаторы предусмотрели и насыщенную культурную часть. Завершится второй день концертом ансамбля песни и танца "Симд" и коллектива из Адыгеи "Исламей".

Финальный день форума совпадает с 35-летием провозглашения независимости Южной Осетии. В этот день состоится праздничный парад, откроется выставка народных умельцев и экспозиция инвестиционных проектов. Вечером гостей ждёт торжественный приём и гала-концерт на Театральной площади.

Плюсы и минусы форума

Плюсы Минусы Привлечение инвесторов и партнёров Высокая конкуренция с соседними регионами Участие международных делегаций Необходимость укрепления инфраструктуры Развитие молодёжных инициатив Ограниченность финансовых ресурсов Культурная программа и туризм Возможные барьеры для иностранных инвесторов Сравнение: что получают участники Категория участников Возможности Инвесторы Прямой доступ к проектам, встречи с чиновниками Молодёжь Дискуссии, контакты в сфере IT и науки Банковский сектор Партнёрство с бизнесом, обсуждение реформ Туристы и гости Культурные мероприятия, знакомство с регионом Советы шаг за шагом: как извлечь пользу из форума Определите, к какой категории участников вы относитесь (инвестор, предприниматель, студент, представитель банковской сферы). Подготовьте заранее список вопросов или проектов, которые хотите обсудить. Используйте панельные дискуссии для налаживания контактов. Посетите выставки и экспозиции, чтобы увидеть реальные кейсы и проекты. Не игнорируйте культурную часть — это возможность для неформального общения. Мифы и правда Миф: "Южная Осетия неинтересна для инвесторов".

Правда: участие крупных российских компаний и банков подтверждает обратное.

Миф: "Форум — это только политика".

Правда: программа включает бизнес-сессии, научные и образовательные дискуссии.

Миф: "Регион закрыт для международных связей".

Правда: форум позиционируется как международный, приглашены зарубежные делегации. FAQ Сколько стоит участие?

Для официальных делегатов участие оплачивается организаторами, для гостей действуют регистрационные пакеты. Как выбрать секцию для посещения?

Рекомендуется исходить из профессиональных интересов: для бизнеса — инвестиционные панели, для студентов — дискуссии о науке и IT. Что лучше посетить: деловую или культурную часть?

Идеально совмещать обе — деловая программа даёт контакты, культурная создаёт атмосферу и возможности для общения. Исторический контекст Провозглашение независимости Южной Осетии состоялось в 1990 году. В 2008 году Россия признала независимость республики. Форум 2025 года приурочен к 35-летию провозглашения независимости. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: игнорировать банковские панели.

Последствие: упустить возможности для льготного финансирования.

Альтернатива: заранее подготовить предложения для банков.

Ошибка: не участвовать в молодёжном дне.

Последствие: потеря сетевых контактов в IT и образовании.

Альтернатива: активно вовлекаться в дискуссии и мастер-классы.

Ошибка: приехать только на культурную программу.

Последствие: упущенные инвестиционные возможности.

Альтернатива: совместить официальную и праздничную часть. А что если А что если форум действительно станет точкой роста для региона? В этом случае Южная Осетия получит не только новых инвесторов, но и шанс закрепить свой имидж как открытой площадки для международного сотрудничества. Для бизнеса это шанс войти в молодой рынок, для молодёжи — возможность заявить о себе, а для республики — шаг к устойчивому развитию. Интересные факты В форуме ожидается участие около 2 тысяч делегатов. Генеральным информационным партнёром события стал ТАСС. В культурной программе задействованы ведущие национальные ансамбли Южной Осетии и Адыгеи.