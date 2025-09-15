Зловещие параллели? Атака на энергоузел Берлина повторяет сценарий нападения на завод Tesla

Экономика

Серьёзная атака была совершена на энергоузел, который обеспечивает электроэнергией юго-восток Берлина (Германия). В результате этой атаки 50 000 человек остались без электричества.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Электрощиток при отключении света

Серьёзный сбой в системе

Повреждения оказались настолько серьёзными, что, по информации Zero Hedge, ссылающегося на Tagesspiegel, полный ремонт может занять до 2026 года. На сайте Indymedia, где многие левые группы публикуют заявления после нападений, появилось письмо, содержащее "сожаление" по поводу случившегося.

Неприятные аналогии

Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер подтвердила подлинность письма. Выяснилось, что оно якобы напоминает другое письмо, опубликованное в феврале после поджога возле завода Tesla в Грюнхайде (земля Бранденбург, Германия), которое также привело к серьёзным сбоям в электричестве.

Профессионализм преступников

Согласно заявлениям сенатора от министерства внутренних дел, преступная группировка, относящаяся к левому экстремистскому спектру, осуществила нападение с высоким уровнем профессионализма.

"Они действуют не из-за границы, а, находясь, внутри страны", — отметила она.