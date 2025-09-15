Серьёзная атака была совершена на энергоузел, который обеспечивает электроэнергией юго-восток Берлина (Германия). В результате этой атаки 50 000 человек остались без электричества.
Повреждения оказались настолько серьёзными, что, по информации Zero Hedge, ссылающегося на Tagesspiegel, полный ремонт может занять до 2026 года. На сайте Indymedia, где многие левые группы публикуют заявления после нападений, появилось письмо, содержащее "сожаление" по поводу случившегося.
Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер подтвердила подлинность письма. Выяснилось, что оно якобы напоминает другое письмо, опубликованное в феврале после поджога возле завода Tesla в Грюнхайде (земля Бранденбург, Германия), которое также привело к серьёзным сбоям в электричестве.
Согласно заявлениям сенатора от министерства внутренних дел, преступная группировка, относящаяся к левому экстремистскому спектру, осуществила нападение с высоким уровнем профессионализма.
"Они действуют не из-за границы, а, находясь, внутри страны", — отметила она.
