Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь

0:57
Экономика

По словам директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова, семье следует иметь денежный запас, который составляет тройное значение её ежемесячных расходов.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Такой запас — необходимая подушка безопасности на случай различных жизненных неприятностей, подчеркнул эксперт в интервью MoneyTimes

Легкодоступные средства 

Ордов также отметил, что эти средства должны быть легкодоступными, чтобы их можно было использовать в любой момент. 

Ставки выше запаса 

Если же сумма, которую планируете отложить, превышает трёхмесячный бюджет, то стоит задуматься о стратегическом планировании и инвестициях. Ордов добавил, что подушка безопасности не должна вызывать беспокойства, и ее можно хранить как на депозите в банке, так и в более безопасных местах, например, дома. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
