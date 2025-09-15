Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь

По словам директора Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова, семье следует иметь денежный запас, который составляет тройное значение её ежемесячных расходов.
Такой запас — необходимая подушка безопасности на случай различных жизненных неприятностей, подчеркнул эксперт в интервью MoneyTimes.
Ордов также отметил, что эти средства должны быть легкодоступными, чтобы их можно было использовать в любой момент.
Если же сумма, которую планируете отложить, превышает трёхмесячный бюджет, то стоит задуматься о стратегическом планировании и инвестициях. Ордов добавил, что подушка безопасности не должна вызывать беспокойства, и ее можно хранить как на депозите в банке, так и в более безопасных местах, например, дома.
