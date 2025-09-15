В Госдуме объяснили рекордно низкий уровень безработицы в России

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы, который обусловлен как развитием экономики, так и нехваткой кадров для растущих отраслей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

Ранее РИА Новости проанализировало данные национальных статистических служб и сообщило, что самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" по итогам второго квартала была зафиксирована в России. Доля безработного населения в стране в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это минимальный показатель среди всех крупнейших экономик мира.

Комментируя ситуацию, Бессараб объяснила, что низкий уровень безработицы связан с несколькими факторами.

"С одной стороны, это развитие производства и экономики, запуск собственных промышленных предприятий в рамках импортозамещения. С другой стороны, ощущается нехватка кадров для растущих отраслей. Сегодня наблюдается переток специалистов из менее высокооплачиваемых сфер в промышленность, оборонку и сельское хозяйство", — отметила депутат.

Она также подчеркнула роль миграционной политики.

"Более строгая политика в отношении трудовых мигрантов позволяет обеспечить рабочими местами россиян. При этом важно тщательно готовить кадры, потому что любая ошибка обходится экономике дорого", — заключила Бессараб.