В Госдуме объяснили рекордно низкий уровень безработицы в России

Россия демонстрирует рекордно низкий уровень безработицы, который обусловлен как развитием экономики, так и нехваткой кадров для растущих отраслей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее РИА Новости проанализировало данные национальных статистических служб и сообщило, что самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" по итогам второго квартала была зафиксирована в России. Доля безработного населения в стране в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта. Это минимальный показатель среди всех крупнейших экономик мира.
Комментируя ситуацию, Бессараб объяснила, что низкий уровень безработицы связан с несколькими факторами.
"С одной стороны, это развитие производства и экономики, запуск собственных промышленных предприятий в рамках импортозамещения. С другой стороны, ощущается нехватка кадров для растущих отраслей. Сегодня наблюдается переток специалистов из менее высокооплачиваемых сфер в промышленность, оборонку и сельское хозяйство", — отметила депутат.
Она также подчеркнула роль миграционной политики.
"Более строгая политика в отношении трудовых мигрантов позволяет обеспечить рабочими местами россиян. При этом важно тщательно готовить кадры, потому что любая ошибка обходится экономике дорого", — заключила Бессараб.
