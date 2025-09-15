Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли

С начала 2025 года средняя предлагаемая зарплата в нефтегазовой отрасли выросла на 32%.
Об этом сообщили РБК в "Авито Работе".
На первом месте по приросту месячной оплаты труда находятся сварщики — им теперь предлагают в среднем 112 800 руб./мес., что на 54,5% больше по сравнению с концом 2024 года. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом трубопроводов и резервуаров, обеспечивая безопасность эксплуатации.
На втором месте оказались геодезисты, которые проводят замеры для строительства скважин и трубопроводов. Им работодатели готовы платить в среднем 150 тыс. руб./мес., что на 50% больше, чем год назад.
Тройку лидеров по росту зарплат замыкают газорезчики, которые обрабатывают металлические заготовки и занимаются демонтажом узлов. Их зарплата увеличилась на 19% и составляет теперь 73 100 руб./мес.
