Вот где деньги лежат: сколько платят этим работникам нефтегазовой отрасли

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года средняя предлагаемая зарплата в нефтегазовой отрасли выросла на 32%.

Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сварщик за работой

Об этом сообщили РБК в "Авито Работе".

Лидеры по зарплатам

На первом месте по приросту месячной оплаты труда находятся сварщики — им теперь предлагают в среднем 112 800 руб./мес., что на 54,5% больше по сравнению с концом 2024 года. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом трубопроводов и резервуаров, обеспечивая безопасность эксплуатации.

Геодезисты на втором месте

На втором месте оказались геодезисты, которые проводят замеры для строительства скважин и трубопроводов. Им работодатели готовы платить в среднем 150 тыс. руб./мес., что на 50% больше, чем год назад.

Газорезчики замыкают тройку

Тройку лидеров по росту зарплат замыкают газорезчики, которые обрабатывают металлические заготовки и занимаются демонтажом узлов. Их зарплата увеличилась на 19% и составляет теперь 73 100 руб./мес.