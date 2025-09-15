Лизинг рухнул? Росагролизинг предложил меры для поддержки аграриев

С начала 2025 года в Ставропольском крае объём закупок сельскохозяйственной техники по договорам лизинга сократился на 64%.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу АО "Росагролизинг". За период с января по август было приобретено всего 199 единиц техники, включая 41 трактор и 5 комбайнов.
После не самого удачного начала года "Росагролизинг" предложил несколько мер для поддержки аграриев, таких как снижение ставок и запуск акции "Стабильный год", которая предлагает нулевой аванс и отсрочку выплаты основного долга. Эти шаги помогли улучшить ситуацию: в июле план продаж был перевыполнен на 33,4%, а в августе показатели также превысили 100%.
Сейчас наблюдается положительная динамика, и ожидается рост в сентябре. За последние два месяца объёмы заявок на технику увеличились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство заявленных единиц техники будут поставлены в сентябре-октябре 2025 года.
Большинство южных регионов закупают технику по программе льготного лизинга, где предлагается субсидия в 6,5% годовых. На юге наибольшим спросом пользуется техника Минского тракторного завода, а самые востребованные виды в Ставропольском крае — культиваторы (34 шт.), бороны (22 шт.) и тракторы (21 шт.).
