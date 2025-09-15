Осень с сюрпризом для рубля: доллар близок к рекордным отметкам, евро растёт без остановки

С началом осени рубль начал слабеть после летних максимумов. Иностранные валюты быстро выросли на полугодовые пики, курс доллара подскочил выше 85 рублей, евро приблизился к 100, а юань превысил 12.

Эксперты называют это закономерным движением: технически завершился долгий боковик, а фундаментально против рубля действуют снижение ключевой ставки ЦБ и отмена обязательного возврата валютной выручки экспортёров.

Факторы давления на рубль

Снижение ставок делает рублёвые активы менее привлекательными для инвесторов, а рост импортного спроса на фоне удешевления кредитов увеличивает потребность в валюте. Одновременно мягкая динамика цен на нефть и продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила сглаживают резкие колебания, создавая дополнительную неопределённость.

Прогноз курса валют

После третьего подряд снижения ключевой ставки до 17% доллар может стабилизироваться в пределах 83-85 рублей, евро — 97-100 рублей. Однако эксперты предполагают, что к концу осени курс доллара будет ближе к 90, евро — выше 100, а юань превысит 12. Диапазон колебаний в октябре оценивается как 87-93 рубля за доллар и 102-106 за евро.

Ослабление рубля поддерживается внутренними факторами и относительной устойчивостью евро на глобальном рынке.

Основные события, влияющие на курс

Ключевым фактором остаётся политика Центробанка: снижение ставки снижает доходность рублёвых активов, что стимулирует спрос на валюту. Внешний фон также важен: действия Федеральной резервной системы и Европейского Центробанка создают дополнительное давление на рубль.

Рост импорта и снижение нефтяных цен могут усугубить ослабление национальной валюты.