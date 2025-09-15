Вас обманывают на каждом рынке: названы самые грязные уловки продавцов

Метрическая система в России действует уже больше века, но продавцы до сих пор находят способы "накрутить" вес в свою пользу.
Эксперты предупреждают: покупатель рискует потерять десятки и даже сотни граммов при каждой покупке.
Психолог Анна Шмидт объясняет, что классическая тактика — это отвлечение клиента. Продавец щедро раздает комплименты, предлагает "случайные" скидки и вовлекает в разговор. В это время внимание покупателя уходит от весов, и именно в этот момент возможен обман.
Один из распространенных приёмов — обкалывание мяса водой с добавлением влагоудерживающих веществ. В результате килограмм превращается в 900 граммов чистого продукта.
Продавцы часто подкладывают под сыр или колбасу толстый слой бумаги. Официально — для гигиены, а по факту — для увеличения массы и итоговой суммы на ценнике, пишет "Вечерняя Москва".
Некоторые торговцы используют обманные гири: на них указано "1 кг", а реальный вес меньше. Это приводит к систематическому обвесу покупателей.
Хитрый приём с прозрачным пакетом: край закрепляется сбоку, а продавец незаметно тянет его вниз, создавая лишние 100-200 граммов.
Самый старый метод — лёгкое давление пальцем на весы. В момент взвешивания продавец активно разговаривает, чтобы клиент не заметил махинацию.
Юрист Гаяз Хасанов напоминает: за обвес предусмотрены штрафы по статье 14.7 КоАП РФ. Для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических — до 50 тысяч рублей. Пострадавший покупатель может подать претензию и пожаловаться в Роспотребнадзор.
