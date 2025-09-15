Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги

Юрист Михаил Салкин напомнил владельцам дачных участков об ответственности за сжигание сухой травы. Такое действие считается нарушением правил пожарной безопасности и грозит серьёзными санкциями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка куста смородины

По словам специалиста, за поджог сухой растительности на участке гражданину может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Основанием является статья 20.4 КоАП РФ.

Уголовная ответственность

Если из-за неосторожного сжигания травы произойдёт пожар и ущерб превысит 250 тысяч рублей, ответственность ужесточается.

В этом случае может быть применена статья 168 УК РФ, предусматривающая штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года, пишет "News.ru".

Почему это опасно

Салкин подчеркнул, что весной и летом риск возгораний особенно высок из-за сухой погоды. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести не только к штрафам, но и к реальной опасности для людей и имущества.

Нарушителей также могут привлечь к административной ответственности по другим пунктам противопожарного законодательства.