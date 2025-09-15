Сухая трава оборачивается уголовным делом: как дачники могут потерять не только деньги

Юрист Михаил Салкин напомнил владельцам дачных участков об ответственности за сжигание сухой травы. Такое действие считается нарушением правил пожарной безопасности и грозит серьёзными санкциями.
По словам специалиста, за поджог сухой растительности на участке гражданину может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Основанием является статья 20.4 КоАП РФ.
Если из-за неосторожного сжигания травы произойдёт пожар и ущерб превысит 250 тысяч рублей, ответственность ужесточается.
В этом случае может быть применена статья 168 УК РФ, предусматривающая штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года, пишет "News.ru".
Салкин подчеркнул, что весной и летом риск возгораний особенно высок из-за сухой погоды. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести не только к штрафам, но и к реальной опасности для людей и имущества.
Нарушителей также могут привлечь к административной ответственности по другим пунктам противопожарного законодательства.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.