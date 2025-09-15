Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что россияне могут рассчитывать на пенсию в размере 100 тысяч рублей, но только при выполнении целого ряда условий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

По словам Никитина, ключевым фактором является высокий официальный доход. Чтобы претендовать на такую пенсию, заработная плата должна составлять порядка 230 тысяч рублей до вычета налогов. При этом гражданину необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Максимум за год можно получить 10 баллов, если зарплата соответствует обозначенному уровню. Таким образом, при стандартных условиях для выхода на пенсию потребуется более 60 лет активной работы.

Схема с "премиальными" баллами

Депутат пояснил, что достичь отметки в 100 тысяч рублей реально и за более короткий срок. Для этого требуется стаж около 43 лет до выхода на пенсию и последующая работа ещё 10 лет, пишет РИА "Новости".

В этот период применяется премиальный коэффициент, увеличивающий накопленные баллы в 2,32 раза, что значительно повышает будущие выплаты.

Особые категории граждан

Никитин отметил, что высокую пенсию могут получать и военные с выслугой порядка 35 лет при довольствии около 120 тысяч рублей.

Кроме того, подобные выплаты доступны для Героев России и некоторых других категорий граждан.

Дополнительные возможности

Ещё один способ увеличить выплаты — участие в негосударственных пенсионных фондах. По оценке депутата, дополнительные 300 баллов, накопленные таким образом, позволят повысить пенсию еще сильнее.