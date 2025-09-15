Сделка века? Ближайший соратник Трампа продал часть бизнеса за $120 миллионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф реализовал часть своей доли в девелоперской компании The Witkoff Group LLC.

Как выяснило агентство Bloomberg, сумма сделки составила 120 миллионов долларов.

Причины сделки

Согласно финансовой декларации, продажа была проведена "в рамках планирования отчуждения активов". По данным издания, шаг был предпринят для предотвращения возможного конфликта интересов.

При этом СМИ не исключают, что решение связано с новым направлением бизнеса — криптовалютной компанией World Liberty Financial. Ее соучредителями стали сыновья Уиткоффа, Зак и Алекс, а также сыновья Дональда Трампа — Дональд-младший, Эрик и Бэррон.

Компания и активы

The Witkoff Group была основана в 1997 году и специализируется на элитной недвижимости в Майами, Лос-Анджелесе, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. Согласно документам, доля в компании является лишь одним из шести активов Уиткоффа.

Помимо нее, в его декларации значатся банковский счет, резиденция в Нью-Йорке и другие вложения. Общая стоимость задекларированных активов превышает 350 миллионов рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
