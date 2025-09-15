Безопасность под вопросом: пилоты малой авиации требуют перемен

В России представители отрасли малой авиации обратились к авиационным властям с просьбой изменить систему допуска пилотов к полётам на легких самолетах.

Ассоциация малых авиапредприятий МалАП в своем письме в Росавиацию подчеркнула, что это необходимо для уменьшения негативного влияния человеческого фактора на безопасность полётов и для запуска авиатакси — массовых коммерческих перевозок небольшими самолётами, пишут Известия.

Проблема с экзаменами

Председатель МалАП Сергей Детенышев указал на проблему: практические экзамены пилотов сдаются не в Росавиации, их принимают те же, кто обучает — инструкторы. Это создает конфликт интересов: экзаменатор и обучающий — одни и те же люди. Росавиация фактически полагается на данные от учебных заведений, а это может угрожать безопасности полётов.

Предложения ассоциации

В своем письме ассоциация предлагает наделить Росавиацию обязанностями и ресурсами для проверки навыков пилотов, а также принять уже подготовленный законопроект о саморегулировании авиатакси. Он проходит обсуждение с Минтрансом и федеральным агентством.