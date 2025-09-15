Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший швейцарский банк UBS рассматривает возможность переезда в США из-за недовольства новыми финансовыми требованиями от швейцарского правительства.

Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info Евро

Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники внутри банка. Согласно информации, UBS усиливает свои угрозы покинуть Швейцарию в качестве радикального ответа на новые требования регуляторов. Власти предложили банку увеличить размер своей подушки безопасности на целых 26 миллиардов долларов — сумма, которая может существенно подорвать его конкурентоспособность на мировом рынке.