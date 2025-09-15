Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка
Две недели можно не готовить: просто заморозьте бульон кубиками — гениальный способ

Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства

1:08
Экономика

По словам доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяны Асон, банки могут затягивать процесс закрытия счетов по нескольким причинам.

Деловая женщина за столом с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина за столом с документами

Причины

Это может быть связано с желанием удержать клиента, техническими и бюрократическими сложностями, а также неэффективностью или неопытностью сотрудников. Иногда у клиента просто нет необходимых подписей, или средства на счетах заморожены.

Ускорение процесса

Чтобы ускорить этот процесс, Татьяна рекомендует следующее:

1. Подать заявление и убедиться, что на вашем экземпляре стоит отметка о принятии.
2. В случае задержек требовать письменный отчет о причинах.
3. Своевременно устранить факторы, которые зависят от вас, например, погасить долги и закрыть привязанные к счету продукты.

"Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную", — советует эксперт. Об пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Две недели можно не готовить: просто заморозьте бульон кубиками — гениальный способ
Интерьер, как в дорогом отеле: обязательно попробуйте этот трюк с тёмными обоями
Климат перекраивает карту: Аляска стала домом для нового острова
Увольнение — не приговор: сколько времени уходит на поиски работы в Челябинской области
Помидоры вырвали победу у спортивного питания: новое топливо для организма
Хризантемы живут дольше соседских: простые шаги которые продлевают цветение до морозов
После этой игры вши поселились у всего класса: насекомым хватило минуты контакта
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.