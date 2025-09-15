Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства

По словам доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяны Асон, банки могут затягивать процесс закрытия счетов по нескольким причинам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Причины

Это может быть связано с желанием удержать клиента, техническими и бюрократическими сложностями, а также неэффективностью или неопытностью сотрудников. Иногда у клиента просто нет необходимых подписей, или средства на счетах заморожены.

Ускорение процесса

Чтобы ускорить этот процесс, Татьяна рекомендует следующее:

1. Подать заявление и убедиться, что на вашем экземпляре стоит отметка о принятии.

2. В случае задержек требовать письменный отчет о причинах.

3. Своевременно устранить факторы, которые зависят от вас, например, погасить долги и закрыть привязанные к счету продукты.

"Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную", — советует эксперт. Об пишет "Прайм".