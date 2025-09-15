Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства

По словам доцента кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяны Асон, банки могут затягивать процесс закрытия счетов по нескольким причинам.
Это может быть связано с желанием удержать клиента, техническими и бюрократическими сложностями, а также неэффективностью или неопытностью сотрудников. Иногда у клиента просто нет необходимых подписей, или средства на счетах заморожены.
Чтобы ускорить этот процесс, Татьяна рекомендует следующее:
1. Подать заявление и убедиться, что на вашем экземпляре стоит отметка о принятии.
2. В случае задержек требовать письменный отчет о причинах.
3. Своевременно устранить факторы, которые зависят от вас, например, погасить долги и закрыть привязанные к счету продукты.
"Хорошо помогают жалобы в контролирующие органы. Если банк явно нарушает сроки без объяснения причин, подайте жалобу в Центральный Банк через его онлайн-приемную", — советует эксперт. Об пишет "Прайм".
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.