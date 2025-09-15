Увольнение — не приговор: сколько времени уходит на поиски работы в Челябинской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Жителям Челябинской области, потерявшим работу, в среднем требуется около пяти месяцев для успешного трудоустройства.

Компьютер

Во втором квартале 2025 года, как показывает исследование, средний период поиска работы в Челябинской области равняется 5,1 месяца. Уровень незанятости в данном регионе зафиксирован на отметке 1,6%, что демонстрирует снижение на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, согласно данным Центра экономических исследований "РИА Рейтинг". Об этом сообщает URA.RU.

В общероссийском рейтинге, оценивающем уровень безработицы в регионах, Челябинская область занимает 21-ю позицию. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Москва, где показатель безработицы составляет всего 0,8%. Второе и третье места достались Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Нижегородской области, соответственно, в которых уровень безработицы составляет 1%. Наихудшая ситуация наблюдается в Республике Ингушетия, где 26% трудоспособного населения не имеют работы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

