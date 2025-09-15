Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Впервые с 2019 года в России зафиксирован рост числа граждан, чья заработная плата не дотягивает до установленного на 2025 год минимального размера оплаты труда (22 440 рублей).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рубль монетой

Такие данные приводит РБК со ссылкой на федеральную службу статистики. Согласно информации Росстата, в 2019 году доля работников, получавших зарплату ниже МРОТ, составляла 2,9% от общего числа занятых.

Впоследствии этот показатель демонстрировал тенденцию к снижению, однако в 2025 году вновь увеличился, достигнув 2,6%. Наиболее заметный рост отмечен в бюджетной сфере: если в 2019 году доля работников с зарплатой ниже МРОТ здесь составляла 4,5%, то после периода снижения в 2025 году она вновь поднялась до 4,2%. В частном секторе, напротив, наблюдается уменьшение доли низкооплачиваемых работников.

Примечательно, что данная тенденция роста мало оплачиваемых сотрудников наблюдается на фоне рекордно низкой безработицы и повышения заработных плат в целом по стране. Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, почти удвоилось: в июне текущего года их насчитывалось 19, в то время как годом ранее — всего 11.