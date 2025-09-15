Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России

Впервые с 2019 года в России зафиксирован рост числа граждан, чья заработная плата не дотягивает до установленного на 2025 год минимального размера оплаты труда (22 440 рублей).
Такие данные приводит РБК со ссылкой на федеральную службу статистики. Согласно информации Росстата, в 2019 году доля работников, получавших зарплату ниже МРОТ, составляла 2,9% от общего числа занятых.
Впоследствии этот показатель демонстрировал тенденцию к снижению, однако в 2025 году вновь увеличился, достигнув 2,6%. Наиболее заметный рост отмечен в бюджетной сфере: если в 2019 году доля работников с зарплатой ниже МРОТ здесь составляла 4,5%, то после периода снижения в 2025 году она вновь поднялась до 4,2%. В частном секторе, напротив, наблюдается уменьшение доли низкооплачиваемых работников.
Примечательно, что данная тенденция роста мало оплачиваемых сотрудников наблюдается на фоне рекордно низкой безработицы и повышения заработных плат в целом по стране. Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, почти удвоилось: в июне текущего года их насчитывалось 19, в то время как годом ранее — всего 11.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.