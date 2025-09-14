Вызов Nvidia принят: российские банки делают ставку на китайский ускорители для ИИ

"Сбер" и Т-банк приступили к испытаниям китайских ускорителей, предназначенных для задач искусственного интеллекта (ИИ).

Представитель Альфа-банка заявил, что их организация также изучает перспективу использования аналогичных решений. Подобный интерес финансовых институтов обусловлен необходимостью найти альтернативу американской продукции Nvidia, покинувшей российский рынок.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, также являющийся председателем наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, отметил зависимость отечественных центров обработки данных от видеокарт Nvidia. Он подчеркнул важность достижения независимости в этой сфере для страны. Ведяхин не исключил возможности перехода на другие решения, заявив о готовности протестировать китайские чипы, как только они станут доступны, чтобы оценить их эффективность для работы с моделями банка, пишут "Ведомости".