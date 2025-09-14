Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки

Вызов Nvidia принят: российские банки делают ставку на китайский ускорители для ИИ

1:03
Экономика

"Сбер" и Т-банк приступили к испытаниям китайских ускорителей, предназначенных для задач искусственного интеллекта (ИИ).

чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чип

Представитель Альфа-банка заявил, что их организация также изучает перспективу использования аналогичных решений. Подобный интерес финансовых институтов обусловлен необходимостью найти альтернативу американской продукции Nvidia, покинувшей российский рынок.

В сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, также являющийся председателем наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, отметил зависимость отечественных центров обработки данных от видеокарт Nvidia. Он подчеркнул важность достижения независимости в этой сфере для страны. Ведяхин не исключил возможности перехода на другие решения, заявив о готовности протестировать китайские чипы, как только они станут доступны, чтобы оценить их эффективность для работы с моделями банка, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.