Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов

Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, избранная губернатором 14 сентября, на сессии законодательного собрания заявила о необходимости сокращения бюджетных расходов из-за падения цен на нефть.
Она подчеркнула, что важно поддерживать эффективную работу добывающих компаний, которые играют ключевую роль в энергетической безопасности России. Однако снижение цен на нефть и введённые санкции вызвали значительное сокращение доходов в региональный бюджет. Поэтому, по словам Гехт, необходимо пересмотреть систему государственных расходов и улучшить управление финансами округа.
Основными источниками доходов бюджета Ненецкого округа являются налог на имущество организаций, доходы от Харьягинского нефтяного месторождения и налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, пишет ТАСС.
