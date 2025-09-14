Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:54
Экономика

Глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, избранная губернатором 14 сентября, на сессии законодательного собрания заявила о необходимости сокращения бюджетных расходов из-за падения цен на нефть.

Она подчеркнула, что важно поддерживать эффективную работу добывающих компаний, которые играют ключевую роль в энергетической безопасности России. Однако снижение цен на нефть и введённые санкции вызвали значительное сокращение доходов в региональный бюджет. Поэтому, по словам Гехт, необходимо пересмотреть систему государственных расходов и улучшить управление финансами округа.

Основными источниками доходов бюджета Ненецкого округа являются налог на имущество организаций, доходы от Харьягинского нефтяного месторождения и налоги на прибыль организаций и доходы физических лиц, пишет ТАСС.

