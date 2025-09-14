Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов

Экономика

В Еврокомиссии разработали новый подход к использованию замороженных российских активов.

Вместо их конфискации, как сообщает Business FM со ссылкой на Politico, предлагается передавать эти активы Украине в виде долговых расписок — краткосрочных облигаций ЕС с нулевым купоном.

"Финансовые ресурсы западного блока сейчас истощены. Так, госдолг Франции к ВВП составляет 114%, в стране рекордный дефицит бюджета среди всех стран ЕС. Поэтому Евросоюз думает, каким образом помочь Украине и в то же время не задействовать собственные ресурсы", — прокомментировал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Пока это решение не окончательное, и в Евросоюзе изучают также другие варианты. Объясняется это тем, что изъятие 190 миллиардов российских активов вызывает юридические риски, на что указывали власти Бельгии и центральный депозитарий Euroclear. Поэтому для Украины будут использовать только доходы от этих активов для погашения кредита.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
