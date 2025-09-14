Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя тянуть со стерилизацией: золотое окно, которое многие владельцы упускают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Теплая обувь — убийца ног: защита стоп от скрытых угроз холодного сезона
Уважение к партнёру или безумие: какую цену заплатила Бузова за участие в Ледниковом периоде
Вкус уходит, а урожай превращается в пластик: что происходит с вашими помидорами
Вот чем грозит дальняя поездка на малолитражке: топливная экономия против комфорта
Пилатес на коврике VS реформер? Вот что действительно поможет обрести фигуру мечты
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Лекарство и яд в одной скорлупе: как правильно есть семечки, чтобы получить пользу, а не килограммы

Энергетическое сердце Турции: АЭС Аккую готовится к запуску первого энергоблока

Экономика

В Турции запустят первый энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую".

флаги России и Турции
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use
флаги России и Турции

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Anadolu. Генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких рассказал, что работы идут на четырёх энергоблоках, но первый — в приоритете.

Пусконаладочные работы

В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, где все системы и оборудование проходят испытания, и идет подготовка к безопасной эксплуатации. После завершения этих работ начнётся этап запуска, и разные системы АЭС будут работать как в обычном режиме, так и в режимах безопасности.

По российскому проекту

АЭС "Аккую" строится по российскому проекту в провинции Мерсин на юге Турции и станет первой атомной станцией в стране. Строительство началось в 2018 году, и планируется закончить его к 2026 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, разработанными компанией "Росатом". Общая стоимость проекта составляет $22 миллиарда.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Белый песок, голубая вода и шлагбаум: что скрывает самый обманчивый карьер Ленинградской области
Скрытый убийца в стиральной машине: этот враг изнутри разрушает её быстрее ржавчины и старости
Смартфоны забирают ваш сон: откройте секреты ночного отдыха, которых вам не расскажут
Суэцкий канал откроет двери бизнесу: Россия запускает новый экономический маршрут
Последние слова больных поражают: в них слышен страх неизвестности и жажда продолжения
Бурановские бабушки покорили Европу: как перепечи превратились в гастрономический код
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя
Невидимые чипы уже реальность: учёные сломали главный барьер технологий
Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.