Энергетическое сердце Турции: АЭС Аккую готовится к запуску первого энергоблока

В Турции запустят первый энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую".

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Anadolu. Генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких рассказал, что работы идут на четырёх энергоблоках, но первый — в приоритете.

Пусконаладочные работы

В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, где все системы и оборудование проходят испытания, и идет подготовка к безопасной эксплуатации. После завершения этих работ начнётся этап запуска, и разные системы АЭС будут работать как в обычном режиме, так и в режимах безопасности.

По российскому проекту

АЭС "Аккую" строится по российскому проекту в провинции Мерсин на юге Турции и станет первой атомной станцией в стране. Строительство началось в 2018 году, и планируется закончить его к 2026 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, разработанными компанией "Росатом". Общая стоимость проекта составляет $22 миллиарда.