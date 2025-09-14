Суэцкий канал откроет двери бизнесу: Россия запускает новый экономический маршрут

Российская промышленная зона (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала станет важной точкой для бизнеса из России как в Египте, так и на африканском континенте.
Об этом 14 сентября сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук перед своим визитом в Египет.
В мае Россия и Египет подписали соглашение о аренде земельного участка для РПЗ, который будет удобно расположен рядом с морским портом Айн-Сохна и транспортными путями. В настоящее время идет работа по созданию необходимой инфраструктуры.
Оверчук отметил, что уже собрали группу заинтересованных российских предпринимателей и предпринимательских ассоциаций. Они верят, что эта зона станет удобной для выхода на египетский и африканский рынки. В ходе визита делегация планирует посетить площадку, чтобы узнать о преимуществах экономической зоны от египтян, передают Известия.
Вице-премьер также уточнил, что основными направлениями работы РПЗ будут фармацевтика, химическая промышленность, агропромышленный комплекс, автомобилестроение и машиностроение. Важно привлечь крупные компании, которые станут "якорными резидентами" зоны для формирования промышленных кластеров.
С 15 по 16 сентября российская делегация проведет переговоры с египетскими официальными лицами, включая премьер-министра и министра промышленности. Темы встреч затронут сотрудничество в энергетике, поставки российского зерна и развитие туризма.
