Проект в 2 млрд — затмит все прежние: в Чувашии возводят гигантскую молочную ферму

Экономика

В Чувашии собираются построить самую большую молочную ферму — на 4800 голов скота. Проект обойдётся в 2 миллиарда рублей, и информацию о нём уже подтвердили в правительстве республики.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коровы

Ферму строит сельскохозяйственное предприятие "ВДС”, которое уже сделало шаги к развитию и в прошлом году построило площадку для 1440 голов молодняка. Одним из главных нововведений станет доильный зал "Карусель” на 80 голов — крупнейший в Чувашии.

Строительные работы уже активно идут: залиты фундаменты для корпусов и доильного блока, готов металлический каркас одного из корпусов, а также построены силосные траншеи и пожарный резервуар. Завершить строительство планируют к концу 2025 года.

Новая ферма создаст около 60 рабочих мест и станет положительным вкладом в экономику как района, так и республики в целом. Из общей стоимости проекта 1,5 миллиарда рублей выделены в качестве льготного инвестиционного кредита, пишет "Про город Чебоксары".