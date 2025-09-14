Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона

Для успешного прохождения отопительного периода Украине требуется найти свыше 2,5 млрд евро для приобретения 5,5 млрд кубометров газа.

Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Нафтогаз

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по энергетике Сергей Нагорняк, подчеркнув, что "Нафтогаз" активно ищет финансирование по всему миру.

"Ходит с протянутой рукой по всему миру", — сообщил Нагорняк.

В начале предыдущего отопительного сезона запасы газа в украинских хранилищах превышали 13 млрд кубометров, из которых более 8,2 млрд были доступны для использования. Однако за прошлый сезон Украина израсходовала практически весь объем, включая технический газ, необходимый для поддержания рабочего давления в газопроводах.

Газовый дефицит в стране возник после прекращения транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему 1 января, вызванного решением Киева не продлевать контракт с "Газпромом". Впоследствии, начиная с конца января, "Нафтогаз" начал увеличивать поставки газа по импорту из стран Евросоюза, покупая его по повышенным рыночным ценам, сообщает ТАСС.