Казахстан рвётся в космос: Байтерек может выйти на рынок раньше графика

Казахстан намерен не ждать 2028 года, а выйти на рынок коммерческих запусков ракет раньше. Речь идёт о совместном с Россией проекте космического ракетного комплекса "Байтерек", который реализуется на Байконуре.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Запуск ракеты

Почему это важно

По плану три испытательных пуска должны пройти в 2025, 2026 и 2027 годах. Коммерческая эксплуатация комплекса намечалась на 2028-й. Но Казахстан предлагает сократить сроки.

"Мы заинтересованы, чтобы их [три испытательных пуска] немножко быстрее провести и начать коммерцию раньше. Потому что до 2028 года расстояние по времени большое. Но это будет зависеть от того, насколько успешными будут наши тестовые пуски", — отметил заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков.

Позиция Казахстана

Казахстанская сторона несколько раз поднимала этот вопрос в переговорах.

"Мы устно такое желание озвучивали несколько раз. Коллеги с пониманием к этому подходят. Мы не исключаем сейчас этого", — подчеркнул Олжабеков.

Он добавил, что это "естественное желание — быстрее выйти на этот "подогретый” рынок".

Перспективы заказов

Сегодня Казахстан активно ведёт переговоры с будущими клиентами.

"Не вижу каких-то больших проблем с поиском заказов на рынке, тем более что, откровенно говоря, у нас уже было несколько подходов с обсуждениями. С потенциальными заказчиками, в основном с "якорными”, мы обсуждали заказы на 10 и более пусков", — сказал Олжабеков.

По его словам, интерес проявляют и мелкие клиенты, чьи грузы можно будет запускать вместе с основными.

Напомним

Проект "Байтерек" был утверждён ещё в 2004 году. В его рамках на Байконуре создаётся новый ракетно-космический комплекс для запусков российской ракеты-носителя "Союз-5". Первый испытательный пуск назначен на декабрь 2025 года.

Казахстан стремится ускорить испытания, чтобы раньше войти в коммерческую фазу проекта. Учитывая уже проявленный интерес со стороны крупных и мелких заказчиков, планы выглядят вполне реалистичными. Главный вопрос — успешность первых пусков.