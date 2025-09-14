Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Орловской области поезда уже идут: но пассажиров ждёт неожиданный режим

Экономика

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка снова пошли поезда. Пусть пока только по одному пути, но железнодорожники уверяют: второй не заставит себя ждать.

Железная дорога
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Железная дорога

"После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути", — говорится в сообщении Московской железной дороги.

Как работает движение сейчас

Пропуск составов организован в реверсивном режиме: поезда идут в обе стороны, но по одному пути. При этом специалисты уже ведут работы по восстановлению второй линии.

"Пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме. Параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути. Для этого были заранее сформированы необходимые силы и средства", — уточнили в компании.

Когда ждём полноценное открытие

Железнодорожники подчёркивают, что делают всё возможное, чтобы вернуть привычный график движения и обеспечить запуск поездов сразу по двум путям.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения на участке по обоим путям", — добавили в сообщении.

Поезда на участке Малоархангельск — Глазуновка уже идут, пусть и в ограниченном режиме. Работы по восстановлению второго пути продолжаются, и железнодорожники обещают завершить их в ближайшее время.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
