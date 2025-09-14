В Орловской области поезда уже идут: но пассажиров ждёт неожиданный режим

На перегоне Малоархангельск — Глазуновка снова пошли поезда. Пусть пока только по одному пути, но железнодорожники уверяют: второй не заставит себя ждать.
"После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути", — говорится в сообщении Московской железной дороги.
Пропуск составов организован в реверсивном режиме: поезда идут в обе стороны, но по одному пути. При этом специалисты уже ведут работы по восстановлению второй линии.
"Пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме. Параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути. Для этого были заранее сформированы необходимые силы и средства", — уточнили в компании.
Железнодорожники подчёркивают, что делают всё возможное, чтобы вернуть привычный график движения и обеспечить запуск поездов сразу по двум путям.
"Железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения на участке по обоим путям", — добавили в сообщении.
Поезда на участке Малоархангельск — Глазуновка уже идут, пусть и в ограниченном режиме. Работы по восстановлению второго пути продолжаются, и железнодорожники обещают завершить их в ближайшее время.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.