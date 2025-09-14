Tesla сделала ход конём: немецкий завод наращивает объёмы производства

Экономика

Американский производитель электрокаров Tesla планирует нарастить объёмы производства на своём немецком предприятии к концу текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model X

"На данный момент мы отмечаем очень хорошие показатели реализации, в связи с чем наша компания скорректировала производственные планы на третий и чётвертый кварталы в сторону увеличения. Мы экспортируем продукцию более чем на 30 рынков и отмечаем там положительную динамику", — заявил Андре Тириг, руководитель завода Tesla под Берлином, в своем интервью DPA.

Германия представляет собой непростой рынок для Tesla: здесь высока конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, также публичные высказывания и деятельность Илона Маска могли оказать влияние на снижение потребительского спроса.

Согласно данным Федерального ведомства автомобильного транспорта Германии (KBA), в июле продажи Tesla сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1110 автомобилей. За период с января по июль продажи снизились на 57,8 %.