Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Щуп показывает неправду: 7 ошибок при проверке масла, которые убивают двигатель
Шесть сценаристов — и никакой логики: чем ремейк Москва слезам не верит озадачил зрителей
Ваше зрение в опасности. ИИ раскрыл секрет, как спасти глаза от разрушения
Маленький хищник в доме: сколько раз на самом деле нужно кормить котёнка
Москва, которая не успевает наскучить: маршруты, где каждый час как маленькое открытие
Удивительно лёгкая выпечка: попробуете раз — и захотите делать её снова и снова
Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число
Сентябрьский ритуал садовода: сорняки капитулируют до весны без права на реванш
Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом

Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая

1:05
Экономика

Австралийское правительство объявило о планах инвестировать 12 миллиардов австралийских долларов (около 8 миллиардов долларов США) в модернизацию верфи Хендерсон близ г. Перт в западной части страны.

Флаг Австралии
Фото: commons.wikimedia.org by Kaoz69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Австралии

Эти средства направят на реализацию долгосрочного плана по превращению верфи в ключевой центр обслуживания подводных лодок для AUKUS. Для этого будет создано 10 000 рабочих мест.

Соглашение AUKUS, подписанное в 2021 году между Австралией, Великобританией и США, предполагает предоставление Австралии атомных подводных лодок, чтобы сдерживать военные амбиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. США собираются продать Австралии атомные подводные лодки класса "Вирджиния", затем Великобритания и Австралия будут совместно разрабатывать новые подводные лодки.

Несмотря на пересмотр соглашения администрацией Дональда Трампа, представители Конгресса США продолжают поддерживать AUKUS, пишет CNN.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Мощность не растёт от бензина: как на самом деле работает октановое число
Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая
Сентябрьский ритуал садовода: сорняки капитулируют до весны без права на реванш
Эти четыре актрисы обманули время: вот как им удаётся выглядеть моложе с каждым годом
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Эти методы только портят фигуру: три ошибки, из-за которых живот становится больше
Учёные шокированы: в слюне человека найдены гигантские секреты эволюции
Сырный парадокс: как любимый продукт может навредить пожилым людям с гипертонией
Птицы размером с человека и клювы-кинжалы: кто на самом деле жил после динозавров
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.