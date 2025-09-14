Австралийская верфь Хендерсон станет центром AUKUS: 8 млрд долларов проинвестируют для сдерживания Китая

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австралийское правительство объявило о планах инвестировать 12 миллиардов австралийских долларов (около 8 миллиардов долларов США) в модернизацию верфи Хендерсон близ г. Перт в западной части страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaoz69, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Австралии

Эти средства направят на реализацию долгосрочного плана по превращению верфи в ключевой центр обслуживания подводных лодок для AUKUS. Для этого будет создано 10 000 рабочих мест.

Соглашение AUKUS, подписанное в 2021 году между Австралией, Великобританией и США, предполагает предоставление Австралии атомных подводных лодок, чтобы сдерживать военные амбиции Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. США собираются продать Австралии атомные подводные лодки класса "Вирджиния", затем Великобритания и Австралия будут совместно разрабатывать новые подводные лодки.

Несмотря на пересмотр соглашения администрацией Дональда Трампа, представители Конгресса США продолжают поддерживать AUKUS, пишет CNN.