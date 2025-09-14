Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями

Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками

1:11
Экономика

Министр промышленности Южной Кореи Ким Чжон Кван вернулся из США без значительного прогресса в переговорах по многоцелевой инвестиционной сделке, призванной помочь снизить тарифное напряжение.

Флаг Южной Кореи
Фото: commons.wikimedia.org by Valentin Janiaut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Южной Кореи

Это вызывает обеспокоенность у Сеула, поскольку может негативно сказаться на корейском экспорте. В ходе встречи в Нью-Йорке с министром торговли США Говардом Лютником обсуждались обещанные Южной Кореей инвестиции в размере $350 миллиардов в обмен на снижение тарифов с 25% до 15%.

Лютник заявил, что Сеулу следует либо принять условия сделки, либо столкнуться с повышением тарифов — другого не дано. Южнокорейский министр добавил, что Сеул не может согласиться на условия, подобные соглашению с Японией на сумму 550 миллиардов долларов, из-за экономических различий и негативного влияния на валютный рынок. Он заявил, что реализация условий Вашингтона потребует привлечения огромных средств, что значительно превышает реальные возможности страны, пишет южнокорейское издание Korea Herald.

Переговоры также осложнены после недавнего рейда на заводе Hyundai Motor-LG Energy в Джорджии (США), где были задержаны более 300 нелегальных южнокорейских рабочих, которых позже депортировали из США.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.