Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками

Министр промышленности Южной Кореи Ким Чжон Кван вернулся из США без значительного прогресса в переговорах по многоцелевой инвестиционной сделке, призванной помочь снизить тарифное напряжение.
Это вызывает обеспокоенность у Сеула, поскольку может негативно сказаться на корейском экспорте. В ходе встречи в Нью-Йорке с министром торговли США Говардом Лютником обсуждались обещанные Южной Кореей инвестиции в размере $350 миллиардов в обмен на снижение тарифов с 25% до 15%.
Лютник заявил, что Сеулу следует либо принять условия сделки, либо столкнуться с повышением тарифов — другого не дано. Южнокорейский министр добавил, что Сеул не может согласиться на условия, подобные соглашению с Японией на сумму 550 миллиардов долларов, из-за экономических различий и негативного влияния на валютный рынок. Он заявил, что реализация условий Вашингтона потребует привлечения огромных средств, что значительно превышает реальные возможности страны, пишет южнокорейское издание Korea Herald.
Переговоры также осложнены после недавнего рейда на заводе Hyundai Motor-LG Energy в Джорджии (США), где были задержаны более 300 нелегальных южнокорейских рабочих, которых позже депортировали из США.
