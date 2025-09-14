Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недовольство растёт: переход на евро вызвал массовые протесты в Болгарии

Экономика

13 сентября в ряде городов Болгарии прошли массовые акции протеста против перехода на евро.

Флаг Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Болгарии

Против введения евро

Организаторы митингов потребовали отставки правительства. 

"Послание одно — отставка. Отставка этого правительства, чтобы мы могли спасти Болгарию, чтобы мы могли спасти болгарский лев", — заявил лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Протесты также прошли в Шумене, Плевене, Варне, Велико Тырново и Русе. Костадинов перечислил причины, по которым, по его мнению, правительство должно уйти: рекордный бюджетный дефицит, высокая инфляция и системная коррупция. Протестующие держали плакаты с лозунгами "Свободу леву" и выступали против введения евро, указывая на финансовое банкротство страны в будущем.

Принятие закона о переходе на евро

Болгарский лев как государственная валюта существует с 1999 года, а в августе 2024 года парламент принял закон о переходе на евро.

Эти протесты не первые: ранее, в мае, уже были акции, во время которых протестующие блокировали ключевые перекрёстки и призывали к проведению референдума по этому вопросу. В июле Болгария окончательно присоединилась к зоне евро, установив обменный курс на уровне 1,95583 лева за €1, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
