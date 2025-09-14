Цифровая экспансия: Китай получил влияние в Африке с помощью технологий слежки

Китайские компании, такие как Huawei, ZTE и Hikvision, продают недорогие технологии видеонаблюдения и распознавания лиц африканским странам. Это позволяет Пекину укреплять своё влияние на континенте.
Оборудование предлагается с льготными кредитами и практически без контроля за использованием. В странах с ограниченной свободой, таких как Уганда, камеры используются для отслеживания оппозиции и меньшинств.
Системы Huawei, позиционируемые как инструмент борьбы с преступностью, на деле позволяют собирать огромные массивы данных о гражданах и влиять на политическую жизнь.
Внедрение технологий ведет к росту цифрового контроля и уменьшению демократических свобод.
Такой подход позволяет китайским компаниям опережать западных конкурентов. Демократические страны стремительно теряют влияние, пишет Bloomberg.
