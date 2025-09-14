Цифровая экспансия: Китай получил влияние в Африке с помощью технологий слежки

Экономика

Китайские компании, такие как Huawei, ZTE и Hikvision, продают недорогие технологии видеонаблюдения и распознавания лиц африканским странам. Это позволяет Пекину укреплять своё влияние на континенте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Оборудование предлагается с льготными кредитами и практически без контроля за использованием. В странах с ограниченной свободой, таких как Уганда, камеры используются для отслеживания оппозиции и меньшинств.

Контроль над населением

Системы Huawei, позиционируемые как инструмент борьбы с преступностью, на деле позволяют собирать огромные массивы данных о гражданах и влиять на политическую жизнь.

Внедрение технологий ведет к росту цифрового контроля и уменьшению демократических свобод.

Запад теряет влияние

Такой подход позволяет китайским компаниям опережать западных конкурентов. Демократические страны стремительно теряют влияние, пишет Bloomberg.