Французский госдолг на пределе: инвесторы бегут, рейтинг падает, кризис надвигается

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+ из-за растущего государственного долга и политической нестабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by Frédéric BISSON, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Франции

По мнению рейтинговой компании, подготовка к президентским выборам 2027 года ограничит возможности страны для бюджетной консолидации.

Дефицит бюджета

Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета останется выше 5% ВВП в 2026–2027 годах, а переговоры по бюджету приведут к более мягкой фискальной консолидации, чем предлагалось ранее.

Франция пережила три правительства после досрочных выборов 2024 года, и парламент расколот на три противоборствующих блока. Поражение предыдущего правительства в вотуме доверия иллюстрирует возросшую поляризацию и фрагментацию политической системы, пишет Bloomberg.

Реакция элит

Новый премьер-министр Себастьен Лекорню инициировал консультации с политическими силами для принятия бюджета.

Исполняющий обязанности министра финансов Эрик Ломбард подчеркнул необходимость продолжения усилий по восстановлению государственных финансов.

Долг и доходность облигаций

10-летние французские облигации предлагают одну из самых высоких доходностей в еврозоне, почти удвоив премию над немецкими облигациями с момента выборов 2024 года. Это сигнализирует о слабом спросе инвесторов.