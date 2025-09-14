Французский госдолг на пределе: инвесторы бегут, рейтинг падает, кризис надвигается

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Франции с AA- до A+ из-за растущего государственного долга и политической нестабильности.
По мнению рейтинговой компании, подготовка к президентским выборам 2027 года ограничит возможности страны для бюджетной консолидации.
Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета останется выше 5% ВВП в 2026–2027 годах, а переговоры по бюджету приведут к более мягкой фискальной консолидации, чем предлагалось ранее.
Франция пережила три правительства после досрочных выборов 2024 года, и парламент расколот на три противоборствующих блока. Поражение предыдущего правительства в вотуме доверия иллюстрирует возросшую поляризацию и фрагментацию политической системы, пишет Bloomberg.
Новый премьер-министр Себастьен Лекорню инициировал консультации с политическими силами для принятия бюджета.
Исполняющий обязанности министра финансов Эрик Ломбард подчеркнул необходимость продолжения усилий по восстановлению государственных финансов.
10-летние французские облигации предлагают одну из самых высоких доходностей в еврозоне, почти удвоив премию над немецкими облигациями с момента выборов 2024 года. Это сигнализирует о слабом спросе инвесторов.
