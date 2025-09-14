Гардеробщик с зарплатой 250 тысяч и эксперт по Покемонам: названы самые странные вакансии сентября

Необычная вакансия вип-гардеробщика появилась в России с зарплатой 250 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен уметь работать с элитными тканями и премиальными аксессуарами, быть стрессоустойчивым и ответственным. График — 3/3 или 3/2 по 12 часов в день, с социальным пакетом, премиями и компенсацией транспорта.
Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Еще одна нестандартная работа — тестировщик матрасов, зарплата 150-200 тысяч рублей. Гуру отдыха должен ежедневно спать на разных матрасах и записывать впечатления, чтобы бренды совершенствовали продукцию.
На пасеке ищут харизматичного гида-дегустатора меда, который будет проводить экскурсии и дегустации. Любовь к пчелам и хорошие ораторские навыки обязательны.
Детская мечта становится вакансией: тайный посетитель парков аттракционов зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц, оценивая аттракционы и проверяя их качество.
Для фанатов аниме — редкая вакансия эксперта-консультанта по вселенной Покемонов с зарплатой 849 тысяч рублей в месяц. Задача — исследовать вселенную Покемонов и обеспечивать ее стратегическое развитие через опросы.
